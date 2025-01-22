У 2025 році в Україні прогнозується значне зростання курсу долара - експерти очікують, що до кінця року він може досягти рекордного рівня в обмінниках банків.

Про можливе зростання курсу повідомили аналітики ICU.

Так, аналітики очікцють, що курс долара сягне 46 гривень вже в другій половині 2025 року. Водночас середньорічний курс, закладений у держбюджет-2025, становить 45 грн/долар, що дозволяє перевищення цього показника. На 20 січня Національний банк України оновив офіційний курс долара до 42,13 грн, що на 4 копійки менше за поточний.

Аналітики повідомили про можливе зростання курсу долара, зазначивши, що хоча попит на валюту знизився на початку року порівняно з груднем, він все ще залишається вищим за середньорічний рівень 2024 року.

При цьому експерти наголошують, що подібні коливання не є чимось надзвичайним, оскільки в минулому році спостерігався аналогічний підвищений попит, а наприкінці січня 2024 року курс гривні навіть зміцнився.

Згідно з їхніми прогнозами, НБУ найближчим часом дозволятиме курсу гривні залишатися в межах поточного рівня, поступово знижуючи тиск на валютний курс через збільшення валютних інтервенцій. Це сприятиме стабілізації курсу та забезпечить більшу пропозицію валюти від експортерів і зменшення потреби в інтервенціях.

Очікується, що в січні курс долара не перевищить 42,5 грн/долар, а загальна тенденція ослаблення гривні триватиме протягом року, із прогнозом на кінець 2025 року на рівні 46 грн/долар.

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