Наразі тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 4,32 грн за кВт·год і залишатиметься на цьому рівні до певного терміну.

В Україні тариф на електроенергію для побутових споживачів залишатиметься незмінним до кінця опалювального сезону 2024-2025 років.

Про це повідомив народний депутат Верховної Ради Євген Пивоваров в ефірі каналу "Київ-24".

За його словами, чинний тариф на електроенергію для населення діятиме до травня 2025 року, однак, як саме змінюватимуться тарифи після цього, він не уточнив.

Опалювальний сезон в Україні зазвичай триває до середини квітня, але у деяких регіонах він може завершитися раніше в залежності від погодних умов.

Наразі тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 4,32 грн за кВт·год і залишатиметься на цьому рівні до 30 квітня 2025 року. Проте вже з червня 2024 року тариф збільшиться до 6,32 грн за кВт·год, а через кілька років може досягти 9 грн за кВт·год, оскільки Україна зобов'язалася перед міжнародними партнерами підняти тарифи на комунальні послуги до ринкового рівня.

Голова Спілки споживачів комунпослуг України Олег Попенко прогнозує, що з червня 2025 року тариф на електроенергію підвищиться до 6,68 грн за кВт·год.

Проте, міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону заявив, що наразі не планується підвищення тарифів на електроенергію. За його словами, питання тарифів буде обговорюватися в квітні 2025 року, і наразі немає чіткої дати для їх підвищення. Він також спростував інформацію, що електроенергія для населення коштуватиме 6 грн за кВт·год.

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