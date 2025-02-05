Путін посилює тиск на чиновників, оскільки фінансові резерви швидко виснажуються.

Як пише The Telegraph, після майже трьох років повномасштабної війни проти України економіка Росії опинилася на межі колапсу. За даними видання, вартість запозичень і відсоткові ставки в РФ зросли до болючого рівня, що тисне на місцеві компанії.

Олігархи, зокрема Ігор Сєчін та Олег Дерипаска, неодноразово критикували ці економічні труднощі, прогнозуючи швидке виснаження фінансових резервів країни. Останні дані показують, що ліквідна частина Фонду національного добробуту Росії зменшилася з 100 мільярдів доларів до лише 38 мільярдів доларів.

Водночас, інфляція в Росії досягла 9,5% на рік, що є значно менше за рівень, який спостерігався після вторгнення в Україну (17,8%). Проте через високі військові витрати, які складають понад 6% ВВП країни, економіка Росії стикається з серйозними проблемами. Зокрема, через нестачу робочої сили інфляцію важко контролювати, що погіршує фінансові умови.

Економічна ситуація змушує Путіна діяти, і він вже тисне на Центральний банк, щоб той сповільнив підвищення ставок. Проте, навіть попри певні зусилля щодо збереження стабільності, економіка Росії перебуває в стані "повільної смерті", за словами старшого економіста Київської школи економіки Бенджаміна Гілгенштока. Він також зазначив, що, хоча Росії не загрожує вичерпання фінансових ресурсів найближчим часом, тривала війна суттєво підриває економічну стабільність країни.

Однак Росія ще має можливість підтримувати фінансування війни через контролювання власної валюти. Проте економічні втрати будуть значними, і до кінця 2025 року активи країни можуть бути значно скорочені.

"Якщо ви дійсно приберете частину російської нафти з ринку, то, я думаю, Росія дуже швидко опиниться в ситуації, коли макростабільність буде ґрунтовно підірвана. Але поки що ми живемо не в цьому світі", - підсумував економіст.

Джерело: telegraph.

Останні новини:

Виклик для Заходу: американський генерал розповів, як США показали слабкість перед новою "віссю зла"

Шейтельман розповів, коли буде озвучено реальний мирний план Трампа.