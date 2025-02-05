Путин усиливает давление на чиновников, поскольку финансовые резервы быстро истощаются.

Как пишет The Telegraph, после почти трех лет полномасштабной войны против Украины экономика России оказалась на грани коллапса. По данным издания, стоимость заимствований и процентные ставки в РФ выросли до болезненного уровня, оказывающего давление на местные компании.

Олигархи, в частности Игорь Сечин и Олег Дерипаска, неоднократно критиковали эти экономические трудности, прогнозируя скорейшее истощение финансовых резервов страны. Последние данные показывают, что ликвидная часть Фонда национального благосостояния России уменьшилась со 100 миллиардов долларов до 38 миллиардов долларов.

В то же время, инфляция в России достигла 9,5% в год, что значительно меньше уровня, который наблюдался после вторжения в Украину (17,8%). Однако из-за высоких военных расходов, составляющих более 6% ВВП страны, экономика России сталкивается с серьезными проблемами. В частности, из-за нехватки рабочей силы инфляцию трудно контролировать, что ухудшает финансовые условия.

Экономическая ситуация заставляет Путина действовать, и он уже оказывает давление на Центральный банк, чтобы тот замедлил повышение ставок. Однако, несмотря на определенные усилия по сохранению стабильности, экономика России находится в состоянии "медленной смерти", по словам старшего экономиста Киевской школы экономики Бенджамина Гилгенштока. Он также отметил, что, хотя России не грозит истощение финансовых ресурсов в ближайшее время, продолжительная война существенно подрывает экономическую стабильность страны.

Однако у России еще есть возможность поддерживать финансирование войны через контролирование собственной валюты. Однако экономические потери будут значительными, и к концу 2025 года активы страны могут быть значительно сокращены.

"Если вы действительно уберете часть российской нефти с рынка, то, я думаю, Россия очень быстро окажется в ситуации, когда макростабильность будет основательно подорвана. Но пока мы живем не в этом мире", - подытожил экономист.

Источник: telegraph.