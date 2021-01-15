Пенсионный фонд предупредил украинцев о выплатах

Пенсионеры продолжают получать свои выплаты от Пенсионного фонда Украины, которые были утверждены ранее и теперь начисляются в соответствии с установленным ведомством календарным планом на месяц. Так, в пятницу, 15 января, фонд профинансировал пенсии еще на 1,8 миллиарда гривен. Об этом говорится в сообщении ведомства на официальной Facebook-странице.

Согласно сообщению Пенсионного фонда, по состоянию на 15 января граждане пенсионного возраста уже получили в этом месяце 24,5 миллиарда гривен. Более того, в ведомстве также напомнили о том, что каждому пенсионеру, который еще не успел получить свои деньги в январе, перечисление средств будет совершено в сроки, соответствующие заранее установленным датам. Эти даты назначаются в индивидуальном порядке.

Стоит отметить, что из 11 131 000 получателей пенсионных выплат только 8 330 миллионов граждан являются получателями выплаты по возрасту. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда за 1 января 2021 года.

Кроме этого, среди остальных граждан пенсии по инвалидности начисляются 1,4 миллиона пенсионеров, а 72,8 тысячи пенсионеров имеют финансовую поддержку от государства в виде социальной пенсии.

Также еще 214,3 тысячи украинцев получают выплату по выслуге лет, 531,8 тысячи людей имеют пенсионное обеспечение по потере кормильца, а 551,4 тысячи граждан живут на пенсии военнослужащих. По особому закону, предусматривающему пожизненное материальное содержание, получают пенсию бывшие судьи, которых в Украине всего 3538 человек. Для них государство выплачивает самые крупные суммы пенсий - 67 961 гривен 39 копеек. А самыми низкими пенсионными выплатами в Украине являются так называемые социальные пенсии. Их сумма составляет 1786 гривен 6 копеек в месяц.

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