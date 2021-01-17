Стало известно, кто в Украине получает самые высокие пенсии
Средняя пенсия в Украине составляет 3,5 тыс. грн. Несмотря на официальные данные, в нескольких регионах Украины выплаты не достигают и 3 тыс. грн.
Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.
В Украине самую высокую пенсию и выплаты получают в Киеве - в частности 4769 грн, также высокие средние выплаты получают в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. В то же самое время пенсионеры в Черниговской области получают совсем крохи - около 2,2 тыс. грн.
Муж Аллы Пугачевой Галкин сообщил о трагедии, без отца остался 9-месячный малыш: "Что ж за напасть такая..."
Осадчая без макияжа и с грязной головой поразила внешним видом в самолете: "Катю не узнать"
Скандалом обернулся финал "Холостяка", такого еще не было: "Все участницы отказались..."
Новая напасть обрушилась на Одессу, пострадали более 50 людей, врачи едва успевают
Авто попало в фатальное ДТП, удалось выжить лишь одному: подробности и кадры трагедии
Пенсии, которые получают украинцы:
-
Киев – 4769 грн;
-
Винницкая область – 2992 грн;
-
Волынская область – 2968 грн;
-
Днепропетровская область – 3954 грн;
-
Донецкая область – 4516 грн;
-
Житомирская область – 3078 грн;
-
Закарпатская область – 2814 грн;
-
Запорожская область – 3696 грн;
-
Ивано- Франковская область – 3032 грн;
-
Киевская область – 3563 грн;
-
Кировоградская область – 3153 грн;
-
Луганская область – 4201 грн;
-
Львовская область – 3199 грн;
-
Николаевская область – 3276 грн;
-
Одесская область – 3343 грн;
-
Полтавская область – 3439 грн;
-
Ровенская область – 2994 грн;
-
Сумская область – 3191 грн;
-
Тернопольская область – 2753 грн;
-
Харьковская область – 3561 грн;
-
Херсонская область – 3025 грн;
-
Хмельницкая область – 2968 грн;
-
Черкасская область – 3139 грн;
-
Черниговская область – 2228 грн;
-
Черновицкая область – 3175 грн.
Чтобы иметь высокую пенсию, надо иметь полный стаж. Сейчас, чтобы получить полный стаж нужно беспрерывно работать как минимум с 25 до 60 лет, то есть иметь 35 лет стажа.
Ко всему прочему, чтобы не оказаться в пенсионном возрасте без пенсии, важно работать официально и, чем выше "белая" зарплата, тем лучше.
Напомним про новую выплата пенсий в Украине, появилось важное сообщение ПФУ.
Как сообщала Politeka, украинцев лишат пенсий: кто рискует остаться без выплат и почему.
Также Politeka писала, что часть денег в Украине исчезнет, чем можно будет платить в 2021 году.