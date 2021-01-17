Стало известно, кто в Украине получает самые высокие пенсии

Средняя пенсия в Украине составляет 3,5 тыс. грн. Несмотря на официальные данные, в нескольких регионах Украины выплаты не достигают и 3 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.

В Украине самую высокую пенсию и выплаты получают в Киеве - в частности 4769 грн, также высокие средние выплаты получают в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. В то же самое время пенсионеры в Черниговской области получают совсем крохи - около 2,2 тыс. грн.

Пенсии, которые получают украинцы:

Киев – 4769 грн;

Винницкая область – 2992 грн;

Волынская область – 2968 грн;

Днепропетровская область – 3954 грн;

Донецкая область – 4516 грн;

Житомирская область – 3078 грн;

Закарпатская область – 2814 грн;

Запорожская область – 3696 грн;

Ивано- Франковская область – 3032 грн;

Киевская область – 3563 грн;

Кировоградская область – 3153 грн;

Луганская область – 4201 грн;

Львовская область – 3199 грн;

Николаевская область – 3276 грн;

Одесская область – 3343 грн;

Полтавская область – 3439 грн;

Ровенская область – 2994 грн;

Сумская область – 3191 грн;

Тернопольская область – 2753 грн;

Харьковская область – 3561 грн;

Херсонская область – 3025 грн;

Хмельницкая область – 2968 грн;

Черкасская область – 3139 грн;

Черниговская область – 2228 грн;

Черновицкая область – 3175 грн.

Чтобы иметь высокую пенсию, надо иметь полный стаж. Сейчас, чтобы получить полный стаж нужно беспрерывно работать как минимум с 25 до 60 лет, то есть иметь 35 лет стажа.

Ко всему прочему, чтобы не оказаться в пенсионном возрасте без пенсии, важно работать официально и, чем выше "белая" зарплата, тем лучше.

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