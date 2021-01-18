Кабинет министров установил предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр с 1 февраля

Об этом на внеочередном заседании правительства 18 января заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Почему именно 6,99 грн за кубический метр? Это самая низкая цена, которая была зафиксирована на украинской бирже в течение января. Государственная компания "Нафтогаз" готова продавать голубое топливо по этой цене, тогда как некоторые облгаззбыты предлагали газ по 10 грн и даже больше", – пояснил глава Кабмина.

По его словам, цена на газ в среднем снизится на 30%, а для некоторых семей – на 40%.

"Средняя платежка будет составлять 40% от минимальной зарплаты", – добавил Шмыгаль. В феврале без решения Кабмина газ мог подорожать до более 12 грн за кубометр.

Таким образом, с 1 февраля будет установлен тариф для населения на уровне 6,99 грн за кубометр и такая цена будет закреплена до конца отопительного сезона, до 31 марта 2021 года.

Напомним, с 1 января 2021 в Украине подняли цены на газ и электроэнергию, в результате чего вспыхнули акции протьестов с перекрытием дорогв ряде регионов. Как следствие 13 января правительство предложило ввести государственное регулирование цен на газ.

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