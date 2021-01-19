Курс валют в Украине 19 января расстроит украинцев очередным подорожанием доллара

Как передает Politeka.net, на сайте НБУ опубликовали свежий курс, согласно которому доллар снова покажет рост.

Так, 1 доллар 19 января будут продавать по 28,19 гривен, в то время как днем раньше «зеленые» можно было купить за 28,05 гривен.

Евро, в отличие от доллара, замрет в ожидании. За день курс совсем не изменился, поэтому европейскую валюту, как и 18 января, можно будет купить за 34,01 гривны.

По прогнозам аналитиков, в первом полугодии 2021 года украинская гривна будет расти и укрепляться. Несмотря на периодический рост доллара, прогнозируется, что в первом квартале мы увидим «зеленые» по 27,6 гривен за единицу. Отмечается, что на курс гривны положительно влияет сотрудничество с МВФ, а также рост цен на экспортную продукцию. Из-за роста цен на мировых рынках Украина стала получать больше валютной выручки.

Кроме этого, по прогнозам экономических экспертов, в 2021 году украинская экономика вырастет на 4% после того, как она упала почти на 5%. Инфляция прогнозируется на уровне 6%.

Напомним, что доллар обвалится в ближайшее время, украинцев предупредили о новом курсе: "Пробьет психологическую отметку".

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