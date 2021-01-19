Кабмин изменил тариф на газ и "снизил" суммы в платежках украинцев

После того как правительство Украины урегулировало граничную стоимость природного газа и убедило украинцев, что теперь нагрузка на их кошельки станет легче примерно на 500 гривен, возник вопрос в реальности ситуации. Ведь в нынешний тариф на голубое топливо не входит плата за его доставку, как это было ранее, пишет КП в Украине, передает Politeka.net.

Несмотря на снижение стоимости газа для населения до уровня 6,99 гривны за кубический метр, решение о котором Кабмин принял на внеочередном заседании, украинцев все равно ждут платежки "с подвохом". Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что платежки в ближайшие месяцы составят около 40% от "минималки", в то время как еще несколько лет назад суммы в квитанциях за газ зимой достигали примерно 75% от уровня минимальной зарплаты в стране.

Но на самом деле Денис Шмыгаль не рассказал о том, что ранее тариф на природный газ включал в себя и стоимость его доставки к конечному потребителю. Но сегодня украинцы должны оплачивать эту услугу отдельно от стоимости использованного газа. Таким образом с 1 февраля украинцы заплатят 6,99 гривны за каждый кубометр потребленного голубого топлива и отдельно за транспортировку, которая в большинстве регионов обходится гражданам в более чем 1,5 гривны за тот же кубометр.

Как следствие, несмотря на решения Кабмина суммы в квитанциях все равно будут больше, чем те тарифы, по которым украинцы оплачивали газ в 2018-2019 годах.

Более того, январский тариф на газ останется прежним: часть облгазов сейчас предоставляют газ населению по 10 гривен и больше, к которым добавится еще и цена за доставку топлива. Кроме того, облагазы учитывают в платеж и плату наперед. Об этом говорит комментарий одной из жительниц Вышгородского района.

"Нам пришла квитанция, в которой сумма стоит более чем в два раза больше той, что мы должны заплатить. Когда начали разбираться, оказалось, что облгаз добавил нам сумму за январь, да еще и увеличил ее на 20% по сравнению с декабрем",- говорит женщина.

Напомним, 18 января Кабмин принял постановление об изменениях тарифа на газ, который вступит в силу только с первого дня февраля, а его действие продлится до конца отопительного периода или же до окончания карантина, то есть 28 февраля. Но карантин также могут и продлить еще на месяц.

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