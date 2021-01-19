Из-за значительного повышения тарифов украинцы начинают протестовать и требовать снизить цены. Власти ничего не осталось, как предложить хоть какой-то выход из ситуации. Так появилось «решение 6,99», которое должно, по мнению чиновников, добиться адекватной цены на газ.

Новое решение правительства и его влияние на рынок комментирует в эфире канала «Знай 24»народный депутат IX созыва от партии «Слуга народа» Павел Фролов.

«Все шокированы резким повышением тарифов. Парламентский комитет слабо сигнализировал, а на рынке нет механизмов (контроля цены, - ред.). Мы увидели, что есть «зловживання» облгазов, из-за чего цена взлетела. Было принято оперативное «решение 6,99» – цена на отопление газом. Население получит существенное уменьшение суммы в платежке», - говорит Фролов.

По словам депутата, пока остается не решен вопрос по отношению к потребителям, которые живут в домах и используют газ только для подогрева пищи.

«Депутаты требуют закрепить «решение 6,99» для теплокомунэнерго, хотя бы до конца отопительного сезона. Кабмин отвечает, что цену формирует рынок. Тут необходимо больше политического давления от Верховной Рады, потому что людям очень тяжело пережить эту зиму. Цифры в платёжках растут, а мы обещали, что они не будут расти», - объясняет Фролов.

Павел Фролов добавляет, что все имели возможность зафиксировать цену на газ. Всем потребителям был предложен так называемый годовой продукт.

«Люди, которые зафиксировали газ ранее, сейчас платят по 4,7 (грн. за куб. м. газа, - ред.). Сейчас цена в Европе скакнула из-за холодов, каждый день идет подорожание. Теперь мы решили, что будет годовой продукт. Со следующего сезона мы решили не дать возможности, что бы население было в таком шоке на цены из-за холодных зим», - резюмирует политик.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что повышение тарифа на передачу электроэнергии не даст промышленности выйти из кризиса.

Кроме того, украинцам массово рассылают платежки с подвохом, суммы стали еще больше: "Оказалось, что облгаз добавил...".