Нацбанк неожиданно решил повысить гривну по отношению к доллару

Об этом говорится на официальном портале государственного регулятора.

Так, Нацбанк представил свежий курс на сегодня, 20 января.

Регулятор неожиданно укрепил гривну по отношению к доллару на 3 копейки, если сравнивать с предыдущим днем. Теперь за один доллар придется в обменниках и банках отдавать 28,15 гривен.

Что касается курса евро, то сегодня он неприятно удивит украинцев, поскольку НБУ ослабил гривну по отношению к европейской валюте на 13 копеек - до 34,15 гривен.

Таким образом, курс валют на 20 января от Нацбанка выглядит так:

$100 - 2815,44 гривен (-0,0382 грн).

100 евро – 3415,55 гривен (+0,1397 грн).

На межбанке курс доллара в продаже рухнул на 10 копеек до 28,16 гривен/$, курс в покупке до 28,14 гривен/$. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 34,14 гривен за евро.

Также мы рассказывали, что НБУ изменил правила покупки и продажи валюты.

Украинцам решили упростить правила продажи и покупки валюты, и по новым правилам они теперь могут делать через терминалы.

В Национальном банке подчеркнули, что изменения вступили в силу с 17 января 2021 года.

Напомним, доллар сорвется вниз, гривна отвоевывает позиции:

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