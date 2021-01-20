Раскрыты детали изменения пенсионной системы в Украине
На сегодняшний день есть два варианта запуска накопительной пенсионной системы, пишет Обозреватель.
Первый вариант предусматривает, что украинцев заставят платить дополнительный взнос со своей зарплаты.
Второй вариант - государство будет забирать часть налога на доходы физлиц (2%) и часть ЕСВ (2%). И такой расклад серьезно ударит по Пенсионному фонду, который завершил 2020 году с дырой в бюджете на 13 млрд.
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В качестве примера: деньги будут откладывать на счету специального фонда. В первый год при зарплате в 10 тысяч, будут собирать ежемесячно по 400 грн.
При выплате в 400 грн в месяц размер "второй" пенсии может быть около тех же 400 грн. Чтобы получать пенсию 20 лет, в идеале откладывать нужно в два раза дольше. Тогда украинцы могут претендовать на выплату хотя бы в размере 800 гривен.
Власть также рассматривает несколько вариантов, кого именно из украинцев обяжут отдавать часть из зарплат:
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все, кто не достиг возраста 35 лет;
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все, кто не достиг возраста 50 лет.
Если ежемесячно украинцы будут откладывать с зарплаты 7%, то на пенсии можно будет получить выплату размером 10,2% от последней зарплаты. Если собирать 10% – выплата достигнет 14,6%.
Если бы с каждой зарплаты в размере 20 тысяч нужно было отдавать ЕСВ в размере не 22, а 29%, то при выходе на пенсию можно получить (при наличии 35 лет стажа):
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около 7 тыс. грн основной пенсии;
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около 2 тыс. грн второй пенсии.
Напомним, Пенсии в Украине: названы регионы, где платят больше всех
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