Курс валют в Украине 21 января расстроит украинцев очередным подорожанием «зеленых»

Как передает Politeka.net, на сайте НБУ появился свежий прогноз на четверг. Согласно данным финансового регулятора, доллар взлетит вверх, а евро немного просядет в цене.

Так, 1 доллар 21 января можно будет купить за 28,2 гривен, в то время как днем раньше его продавали по 28,15 гривен.

За 1 евро в четверг будут просить 34,14 гривны, хотя днем раньше европейскую валюту продавали на 1 копейку дороже. Таким образом, евро продемонстрировало стабильность.

Стоит отметить, что, несмотря на подорожание доллара, экономические эксперты прогнозируют сравнительную стабильность украинской национальной валюте в первом квартале 2021 года. Сообщается, что благодаря росту цен на мировых рынках, в Украине выросла валютная выручка. Это, вместе с возобновлением сотрудничества с МВФ, положительно отразилось на украинской гривне.

Ранее мы писали, что НБУ упростил для украинцев правила покупки и продажи иностранной валюты. По новым правилам это можно делать через терминалы. Известно, что нововведение вступит в силу уже с 17 января 2021 года.

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