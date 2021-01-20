Які цифри побачимо в банках

Нацбанк несподівано вирішив підвищити гривню по відношенню до долара

Про це йдеться на офіційному порталі державного регулятора.

Так, Нацбанк представив свіжий курс на сьогодні, 20 січня.

Регулятор несподівано зміцнив гривню по відношенню до долара на 3 копійки, якщо порівнювати з попереднім днем. Тепер за один долар доведеться в обмінниках і банках віддавати 28,15 гривень.

Що стосується курсу євро, то сьогодні він неприємно здивує українців, оскільки НБУ послабив гривню по відношенню до європейської валюти на 13 копійок - до 34,15 гривень.

Таким чином, курс валют на 20 січня від Нацбанку виглядає так:

$100 - 2815,44 гривень (-0,0382 грн).

100 євро - 3415,55 гривень (+0,1397 грн).

На міжбанку курс долара у продажу впав на 10 копійок до 28,16 гривень/$, курс в покупці до 28,14 гривень/$. Курс євро у продажу виріс на 3 копійки до 34,14 гривень за євро.

Також ми розповідали, що НБУ змінив правила купівлі та продажу валюти.

Українцям вирішили спростити правила продажу і купівлі валюти, і за новими правилами вони тепер можуть робити через термінали.

У Національному банку підкреслили, що зміни вступили в силу з 17 січня 2021 року.

Нагадавши, долар зірветься вниз, гривня відвойовує позиції:

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