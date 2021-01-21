Власть ничего не делает для того, чтобы совершенствовать пенсионную систему и саму деятельность Пенсионного фонда Украины.

Об этом заявил народный депутат Верховной Рады Украины IX созыва от партии «Батькивщина», первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк в эфире «Знай24».

Он отмечает, что дефицит пенсионного фонда растет. По его мнению, есть два фактора: 1) власть не учла карантин. Малый и средний бизнес и предприниматели, которые платили единый социальный взнос (ЕСВ) в зарплаты, этого не сделали. Власть не учла перспективы, потому что никто не знает, когда бизнес вернется к нормальной работе. А по оценкам специалистов, часть малого бизнеса вообще не сможет восстановиться в течение года. 2) Власть ничего не делает для того, чтобы совершенствовать пенсионную систему и саму деятельность Пенсионного фонда Украины.

«Готовится в Верховной Раде ряд законопроектов относительно второго и третьего уровня пенсионного обеспечения, это так называемые накопительные пенсии. Но это дело не одного года. И здесь не следует делать панацею, что вот введем и оно будет спасением, нет. Потому что несколько европейских государств, прежде всего такие как Польша, Чехия и еще ряд других, вернулись к действующей солидарной системе, которая есть в государстве. Давайте пусть государство гарантирует деятельность этой системы, но плюс пусть создает накопительную, и должны быть предохранители, как человеку не потерять эти деньги, которые он будет откладывать, потому что государство не гарантирует, что эти фонды не исчезнут. Кстати, даже европейские государства, Великобритания и даже в США был случай, когда не государственный пенсионный фонд, в котором накапливали люди средства, исчез или обанкротился, и средства никто не вернул гражданам», – заявил Цымбалюк.

Политик добавил, что с осторожностью относится к не государственным фондам. Он считает, что накопительная система имеет право на жизнь, но с предохранителями от государства.

«Что должно гарантировать государство, когда фонд обанкротился? Второе – это прозрачность деятельности: куда будут вкладываться деньги вкладчиков? Работа в этом направлении сейчас есть, но, по-моему, этого недостаточно», – считает нардеп.

Он напомнил, что в бюджете на 2021 год правительство между первым и вторым чтением бюджета в парламенте забрало 9 миллиардов гривен из пенсионного фонда.

«Они это объясняли тем, что за первое полугодие вернут эти средства, но такое отношение к пенсионному фонду по избыточному методу говорит о том, что власть не мыслит стратегически и у власти вообще нет плана», – возмутился Цымбалюк.

Ранее Politeka сообщала, что украинцы смогут получать по две пенсии.

Политик Дмитрий Линько заявлял, что бюджет необходимо пересмотреть, иначе украинцы останутся без субсидий