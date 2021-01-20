Хто може розраховувати на нову виплату

Розкрито деталі зміни пенсійної системи в Україні

На сьогоднішній день є два варіанти запуску накопичувальної пенсійної системи, пише Обозреватель.

Перший варіант передбачає, що українців змусять платити додатковий внесок зі своєї зарплати.

Другий варіант-держава забиратиме частину податку на доходи фізосіб (2%) і частину ЄСВ (2%). І такий розклад серйозно вдарить по Пенсійному фонду, який завершив 2020 році з дірою в бюджеті на 13 млрд.

Як приклад: гроші будуть відкладати на рахунку спеціального фонду. У перший рік при зарплаті в 10 тисяч, збиратимуть щомісяця по 400 грн.

При виплаті в 400 грн на місяць розмір "другої" пенсії може бути близько тих же 400 грн. Щоб отримувати пенсію 20 років, в ідеалі відкладати потрібно в два рази довше. Тоді українці можуть претендувати на виплату хоча б у розмірі 800 гривень.

Влада також розглядає кілька варіантів, кого саме з українців зобов'яжуть віддавати частину з зарплат:

всі, хто не досяг віку 35 років;

всі, хто не досяг віку 50 років.

Якщо щомісяця українці відкладатимуть із зарплати 7%, то на пенсії можна буде отримати виплату розміром 10,2% від останньої зарплати. Якщо збирати 10% – виплата досягне 14,6%.

Якби з кожної зарплати в розмірі 20 тисяч потрібно було віддавати ЄСВ у розмірі не 22, а 29%, то при виході на пенсію можна отримати (при наявності 35 років стажу):

близько 7 тис. грн основної пенсії;

близько 2 тис. грн другої пенсії.

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