Как выглядят и чем необычны новые деньги

Новые деньги ввел в обиход Национальный банк 21 января

В НБУ решили почтить украинскую поэтессу, переводчицу, драматурга, литературного критика и общественного деятеля – Лесю Украинку (настоящее имя Лариса Косач). Именно к 150-летию со дня ее рождения и выпустили новые деньги, сообщает пресс-служба НБУ.

Так, НБУ ввел в обращение монету номиналом в 20 гривен, которая дополнила серию "Духовные сокровища Украины". Она выполнена из серебра тиражом 2500 штук. Вес драгметалла в монете - 62.2 г серебра.

На аверсе монеты размещены: надпись Украина, малый Государственный Герб Украины; и композиция, символизирующая яркий, эмоциональный, богатый мир поэзии Леси Украинский: слева на зеркальном фоне - стилизованные под свечи образы мужчины и женщины; справа - ключ журавлей, над которым номинал и год чеканки монеты 2021.

На реверсе монеты на фоне стилизованных веток с листьями изображен портрет Леси Украинский и годы ее жизни 1871-1913.

Также в Украине 21 января появились уникальные серебряные банкноты номиналом в 200 гривен.

Сувенирную банкноту отлили из серебра 999,9 пробы, вес драгоценного метала в каждой из них составляет не менее 124,4 г.

Новая банкнота по своему оформлению будет соответствовать бумажной купюре номиналом 200 гривен, где изображена Леся Украинка, а на обороте - Луцкий замок.

Более того, создатели сувенира воссоздали и новую версию защитной голограммы, которую передаст на серебре золотая лилия.

Таких банкнот выпустили всего 300 штук, а приобрести их можно, участвуя в электронном аукционе.

Нововведения от НБУ активно комментируют в Сети.

«Как же это достало! Пять Грушевских, пять Лесь, два Сухомлинского!! И так далее!! Может вы придёте в клуб Коллекционеров хоть раз за 25 лет и подслушаете что люди о вас говорят!!! Это - дно!!! Кстати, все ждали сто гривень Шевченко с подписью Шевченка. Но не судьба!», «По моему скромному мнению, НБУ должен распространять нумизматику среди населения. Подрастают дети, сменяются поколения, а нумизматическая продукция Украина как была доступна в основном на сторонних аукционах, так и остается. Почему не перенять опыт других стран? Почему не чеканятся юбилейные монеты? 10 гривен есть, но формат совсем другой и среди ходячки найти нереально», «Выпустить монету это же легче, чем экономику поднять», - пишут в Сети.

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