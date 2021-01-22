Украинцам рассказали, как в 2021 году они будут платить за свою недвижимость

Заплатить придется тем, у кого имеются "лишние" метры, пишет Обозреватель.

Согласно законодательству, лишней считается площадь дома от 120 квадратов и квартиры – от 60 квадратных метров.

В 2021 году налог свыше 5 тысяч гривен придется заплатить владельцам квартир площадью более 130 квадратов. Платежки украинцам будут приходить за прошлый год до 1 июля.

С того момента, как человек получает квитанцию, ему дают 60 дней для оплаты налога, и его сумма, в первую очередь, зависит от населенного пункта. Более того, у местной власти есть право уменьшать сумму ставки, но ее размер не должен превышать 1,5% от минимальной зарплаты (70,8 грн).

Но у власти есть право и повышать норму "лишней" квадратуры: например, брать налоги за квартиры площадью, которая превышает не 60, а 70 квадратов.

Если в прошлом году за квартиру 80 квадратов ("лишних" 20 кв.м) нужно было заплатить 1250 грн, то в текущем же за аналогичную квартиру придется отдать уже 1416 грн.

Ранее мы рассказывали, что украинцы скоро будут по-новому платить налог на недвижимость.

Теперь налог будут взимать с учетом не метража, а стоимости жилья. И больше заплатить придется тем, кто живет в центральных районах города.

При этом, если недвижимость сдается в аренду, владелец будет вынужден оплачиват налог на каждый метр.

Напомним, Рост налогов с 1 января, кого заставят заплатить больше всех

Как сообщала Politeka, Повышение налогов на недвижимость и зарплаты, кому придется заплатить больше всех

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