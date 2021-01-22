Украинцам объяснили, кто может рассчитывать на субсидии на оплату коммуналки в 2021 году

Как известно, после Нового года изменились правила предоставления населению льгот на оплату ЖКХ, передает Сегодня.

Поэтому некоторые категории украинцев в 2021 году рискуют остаться без субсидий.

В первую очередь, субсидия не назначается, если площадь жилья превышает 120 квадратов (квартира) или 230 кв. м в индивидуальном доме.

Без льгот останутся владельцы автомобилей, которая была выпущена менее 5 лет назад.

Также субсиди не положены следующим категориям украинцев:

Если кто-то из семьи предыдущие шесть месяцев не получал никаких доходов или получал доходы меньше "минималки", и при этом не платил ЕСВ;

Если кто-то в семье в течение 12 месяцев перед обращением за соцпомощью покупал земельный участок, квартиру или дом, автомобиль, а также какие-либо товары или услуги (кроме медицинских и образовательных) на сумму свыше 50 тыс. грн.

Если у домохозяйства на три месяца просрочена оплата за коммуналку более чем на 340 гривен.

Тем, кто не вернул по требованию органа соцзащиты переплату по предыдущим льготам на ЖКХ.

Тем, кто имеет задолженность по алиментам свыше трех месяцев (исключение - алко- или наркозависимые или заключенные).

Более того, в субсидии могут отказать по решению комиссии, которая может наведаться к потенциальному льготнику домой и оценить, действительно ли он нуждается в льготах от государства.

Отметим, что с 1 января 2021 года в Украине начали действовать нововведения, связанные с субсидиями. Теперь все обращения для получения любых субсидий, льгот и прочих видов социальной помощи украинцы должны подавать через «фронт-офисы» территориальной общины, которые в последствии передают их в органы райгосадминистраций.

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