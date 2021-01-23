Украинцам можно будет платить меньше

Сумма в платежках на газ должна стать меньше для некоторых украинцев

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что для отдельной категории потребителей снизится сумма платежа за газ.

Так, в феврале цена будет снижена на 491 грн, а также удастся сэкономить еще 228 грн, ведь компании-монополисты не повысят тарифы. Об этом и.о. министра энергетики заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера", пишет РБК.

Как заявил Витренко, указанное касается домохозяйств, которые потребляют газ для индивидуального отопления. Эта категория населения считается более уязвимой к повышению цены на газ, поэтому сумма платежки снизится в феврале по сравнению с январем на 500 гривен. Вместо того, чтобы монополисты подняли цену для этих граждан и платежки были плюс 230 гривен.

Таким образом, экономия для каждого домохозяйства в месяц - 720 гривен.

Ранее мы писали, что экономический аналитик Виктор Скаршевский заявил - снижения коммунальных тарифов не будет, хотя и украинские власти, и поставщики обещают регулярный пересмотр цен.

Подобные разговоры служат лишь попыткой оттянуть или сгладить возможный социальный взрыв.

Пересмотра тарифов не будет прежде всего из-за ряда подписанных соглашений с международными партнерами, в которых говорится, что все коммунальные тарифы у нас будут рыночными.

Стоит отметить, что в январе некоторые облгазы подняли стоимость услуг до 10 гривен и больше за кубометр, в результате чего вспыхнули акции протестов с перекрытием дорог в ряде регионов.

Напомним, тарифы на коммуналку резко подскочат, власть готовит весенний сюрприз: "С 1 апреля подорожают на..."

Как сообщала Politeka, тарифы на тепло и воду: "Нафтогаз" и Кабмин решили, сколько придется платить украинцам и что будет с долгами

Также Politeka писала, что в Кабмине назвали "неуязвимых" к подорожанию коммуналки, украинцы в недоумении: "А остальным что?"