В Минсоцполитики хотят увеличить финансирование субсидий

Об этом в эфире телеканала «Украина» рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, по подсчетам Минсоцполитики программу субсидий, которая сейчас составляет 36,6 млрд надо повысить примерно на 10 млрд.

«Сегодня мы обратились с предложением в Министерство финансов с просьбой увеличить программу субсидий», - рассказала Лазебная.

Кроме того, она отметила, что Министерстве социальной политики Украины рассчитывают, что законопроект накопительной пенсионной системе будет принят в 2021 году и она заработает с 1 января 2023 года.

Она также пояснила, что это важно сделать именно в 2021 году, чтобы успеть подготовить все необходимые подзаконные акты и определить старт взносов. То есть именно 2023-й – станет годом, когда работающие люди, те категории, которые определит закон, будут откладывать на свои накопительные счета.

Также ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года в Украине начали действовать нововведения, связанные с субсидиями. Теперь все обращения для получения любых субсидий, льгот и прочих видов социальной помощи украинцы должны подавать через «фронт-офисы» территориальной общины, которые в последствии передают их в органы райгосадминистраций.

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