Сколько надо зарабатывать, чтобы получить вторую пенсию в Украине

При выплате в 400 грн в месяц размер "второй" пенсии может быть около тех же 400 грн. Чтобы получать пенсию 20 лет, в идеале откладывать нужно в два раза дольше. Тогда можно было бы рассчитывать на выплату в размере 800 грн.

Об этом рассказывает старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко для OBOZREVATEL.

"Речь о достойной пенсии вообще не идет", – говорит Ткаченко.

Сейчас вкладывать деньги в Украине можно только в гособлигации (фактически давать в долг государству). К примеру, если бы с каждой зарплаты размером в 20 тыс. грн нужно было отдавать социальный взнос в размере не 22, а 29%, то на заслуженном отдыхе можно получить (при наличии 35 лет стажа):

около 7 тыс. грн основной пенсии;

около 2 тыс. грн второй пенсии.

Так, в Украине 12,7 млн работающих содержат 11,4 млн пенсионеров. Несколько миллионов человек декларирует минимальную зарплату (взносы из которой не компенсируют расходы даже на минимальную выплату), 5,6 млн человек вообще не платят налоги.

Также ранее сообщалось, что с 1 декабря 2020 у трех миллионов украинских пенсионеров увеличились выплаты - из-за того, что вырос размер прожиточного минимума. Так минимальная пенсия увеличилась с 1712 до 1769 грн.

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