У пользователей Приватбанка возникли трудности при переводе денег на другую карту



Как передает Как передает Politeka.net , об этом сообщила клиентка банка в отзыве на портале "Минфин".

По ее словам, проблемы у женщины возникли при переводе средств на карту другого банка. Ситуацию усугубило еще и то, что она находилась за границей.



"Хотела перевести деньги с карты Привата на карту Монобанка. Приватбанк посчитал эту операцию подозрительной (не знаю на каком основании, все реквизиты, пароль, cvv код были введены правильно) и заблокировал карту и вход в Приват24 (а значит и право распоряжаться остальными картами). Обратившись в чат поддержку и пройдя там верификации в полными данными, деталями последних транзакций по карте, не смогла получить никакой помощи, кроме "обратитесь в отделение", - рассказала недовольная клиентка.

Женщина отметила, что из-за случившегося она осталась совсем без денег в другой стране.



"Во-первых, вопрос, зачем проходить верификации, если вариантов онлайн разблокировать карты нет? Во-вторых, я не в Украине и очевидно, что обратиться в отделение не могу? Т. е. банк оставил меня в чужой стране без средств к существованию и без возможности купить билет домой, аргументируя это моей же безопасностью? Я хочу ответить банку, что в большей опасности я ещё не когда себя не чувствовала и это не из-за каких-то мнимых мошенников, а из-за банка, которому я доверила все средства. Я знаю, что у других банков есть такие способы, как видеосвязи, почему нельзя использовать его?", - недоумевает растерянная украинка.



