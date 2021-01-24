У пользователей Приватбанка возникли трудности при переводе денег на другую карту
Как передает Politeka.net, об этом сообщила клиентка банка в отзыве на портале "Минфин".
Как передает Politeka.net, об этом сообщила клиентка банка в отзыве на портале "Минфин".
По ее словам, проблемы у женщины возникли при переводе средств на карту другого банка. Ситуацию усугубило еще и то, что она находилась за границей.
"Хотела перевести деньги с карты Привата на карту Монобанка. Приватбанк посчитал эту операцию подозрительной (не знаю на каком основании, все реквизиты, пароль, cvv код были введены правильно) и заблокировал карту и вход в Приват24 (а значит и право распоряжаться остальными картами). Обратившись в чат поддержку и пройдя там верификации в полными данными, деталями последних транзакций по карте, не смогла получить никакой помощи, кроме "обратитесь в отделение", - рассказала недовольная клиентка.
"Хотела перевести деньги с карты Привата на карту Монобанка. Приватбанк посчитал эту операцию подозрительной (не знаю на каком основании, все реквизиты, пароль, cvv код были введены правильно) и заблокировал карту и вход в Приват24 (а значит и право распоряжаться остальными картами). Обратившись в чат поддержку и пройдя там верификации в полными данными, деталями последних транзакций по карте, не смогла получить никакой помощи, кроме "обратитесь в отделение", - рассказала недовольная клиентка.
Женщина отметила, что из-за случившегося она осталась совсем без денег в другой стране.
"Во-первых, вопрос, зачем проходить верификации, если вариантов онлайн разблокировать карты нет? Во-вторых, я не в Украине и очевидно, что обратиться в отделение не могу? Т. е. банк оставил меня в чужой стране без средств к существованию и без возможности купить билет домой, аргументируя это моей же безопасностью? Я хочу ответить банку, что в большей опасности я ещё не когда себя не чувствовала и это не из-за каких-то мнимых мошенников, а из-за банка, которому я доверила все средства. Я знаю, что у других банков есть такие способы, как видеосвязи, почему нельзя использовать его?", - недоумевает растерянная украинка.
"Во-первых, вопрос, зачем проходить верификации, если вариантов онлайн разблокировать карты нет? Во-вторых, я не в Украине и очевидно, что обратиться в отделение не могу? Т. е. банк оставил меня в чужой стране без средств к существованию и без возможности купить билет домой, аргументируя это моей же безопасностью? Я хочу ответить банку, что в большей опасности я ещё не когда себя не чувствовала и это не из-за каких-то мнимых мошенников, а из-за банка, которому я доверила все средства. Я знаю, что у других банков есть такие способы, как видеосвязи, почему нельзя использовать его?", - недоумевает растерянная украинка.
Стоит отметить, что спустя несколько часов после публикации отзыва представители Приватбанка еще не отреагировали.
Напомним, счета в ПриватБанке под угрозой, орудуют опасные мошенники
Как сообщала Politeka, ПриватБанк не возвращает деньги после сбоя, у клиентов сдают нервы
Также Politeka писала, о новом подвохе с картами ПриватБанка, украинцы теряют деньги на ровном месте: "Зашли в Приват24 и..."
Популярные статьи сейчасПоказать еще