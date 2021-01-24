Правила начисления субсидий и льгот на коммуналку в 2021 году изменены
Изменения вступили в силу из-за децентрализации, пишет портал Информ.
С 1 января 2021 года на субсидию могут претендовать:
- семьи, в которых есть лица, официально работающие за рубежом в странах, с которыми Украина не заключила договора о соцобеспечении, либо находятся за рубежом в период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;
- лица, которые на протяжении года перед обращением за назначением льгот от государства приобрели право собственности на жилье или транспорт стоимостью более 50 тысяч (путем дарения или в наследство)
- малообеспеченные семьи и на детей одиноких матерей на общих основаниях, если в семье есть лицо, которое не платило или за нее не уплачен ЕСВ на общеобязательное соцстрахование суммарно в течение трех месяцев периода, за который учитываются доходы, но в течение периода, за который учитываются доходы, получала пособие по частичной безработице на период карантина.
Без субсидий останутся те граждане, если общая лощадь жилого помещения превышает 130 кв. м для квартир и 230 кв.м для домов.
Лобода с расставленными ногами ошеломила кадрами в баре: "Люди уходили с шоу и их тошнило"
Беда случилась с Никитюк на Мальдивах, телеведущая молит о помощи: "Пожалуйста..."
Приемная дочь Потапа в бикини покорила "сочной" фигурой в отпуске на Мальдивах: "Оцените все!"
Молодая подопечная Потапа в кожаном лифчике неожиданно высказалась о жизни в Украине: "Именно эта страна..."
Меган Маркл в опасности: отец герцогини устал молчать и выдал правду о дочери, "чистая ложь, что она..."
Более того, был изменен порядок исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи для всех видов государственной социальной помощи.
Отметим, что с 1 января 2021 года в Украине начали действовать нововведения, связанные с субсидиями.
Теперь чтобы получить любые субсидии, льготы и прочие виды социальной помощи украинцы должны подавать заявления через «фронт-офисы» территориальной общины, которые в последствии передают их в органы райгосадминистраций.
Напомним, Украинцев массово лишают субсидий, что надо знать
Как сообщала Politeka, Субсидии под угрозой, у кого из украинцев могут забрать деньги
Также Politeka писала, что Субсидии на коммуналку: кто получит новые льготы с 1 января