Курс валют неожиданно удивит украинцев в обменниках

Свежие цифры появились на официальном портале Национального банка.

Так, государственный регулятор на сегодня, 25 января, решил укрепить курс гривны по отношению к доллару сразу на 9 копеек.

Таким образом, официальный курс доллара в Украине снизился впервые за два дня роста.

Что касается курса доллара, то его Национальный банк понизил по отношению к гривне на 11 копеек, если сравнивать с показателями за предыдущий день.

Таким образом, курс валют от Национального банка на 25 января выглядит так:

– $100 – 2816,48 гривен (-0,0913 грн).

– 100 евро – 3425,26 гривен (-0,1125 грн).

Что касается курса доллара на межбанковском рынке, то он снизился на 12 копеек до 28,16 грн/$ в продаже, а в покупке - также рухнул на 12 копеек до 28,14 грн/$.

Курс евро на межбанке, в свою очередь, в продаже подешевел на 8 копеек – 34,27 гривен за евро.

Также мы рассказывали, что НБУ изменил правила покупки и продажи валюты.

Украинцам решили упростить правила продажи и покупки валюты, и по новым правилам они теперь могут делать через терминалы, а деньги будут сразу зачисляться на валютные счета.

В Национальном банке подчеркнули, что изменения вступили в силу с 17 января 2021 года.

Напомним, доллар сорвется вниз, гривна отвоевывает позиции:

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