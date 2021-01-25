Курс валют неожиданно удивит украинцев в обменниках
Свежие цифры появились на официальном портале Национального банка.
Так, государственный регулятор на сегодня, 25 января, решил укрепить курс гривны по отношению к доллару сразу на 9 копеек.
Таким образом, официальный курс доллара в Украине снизился впервые за два дня роста.
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Что касается курса доллара, то его Национальный банк понизил по отношению к гривне на 11 копеек, если сравнивать с показателями за предыдущий день.
Таким образом, курс валют от Национального банка на 25 января выглядит так:
– $100 – 2816,48 гривен (-0,0913 грн).
– 100 евро – 3425,26 гривен (-0,1125 грн).
Что касается курса доллара на межбанковском рынке, то он снизился на 12 копеек до 28,16 грн/$ в продаже, а в покупке - также рухнул на 12 копеек до 28,14 грн/$.
Курс евро на межбанке, в свою очередь, в продаже подешевел на 8 копеек – 34,27 гривен за евро.
Также мы рассказывали, что НБУ изменил правила покупки и продажи валюты.
Украинцам решили упростить правила продажи и покупки валюты, и по новым правилам они теперь могут делать через терминалы, а деньги будут сразу зачисляться на валютные счета.
В Национальном банке подчеркнули, что изменения вступили в силу с 17 января 2021 года.
Напомним, доллар сорвется вниз, гривна отвоевывает позиции:
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