Стоимость газа для населения существенно снизится с 1 февраля и до конца отопительного сезона

Как сообщает Politeka.net, Кабмин, "Нафтогаз", НКРЭКУ и Ассоциация городов договорились ограницить цены на голубое топливо для всех потребителей до 31 марта 2021 года. Если сейчас в некоторых регионах с украинцев требуют до 10 гривен за кубометр, то со следующего месяца все будут платить 6,99 гривен за куб - это минимальная цена, которая сформировалась на украинском рынке.

Из-за этого суммы в платежках заметно уменьшатся. К примеру, при использовании газовой плиты в среднем уходит 3,28 кубометра газа на человека, если раньше платили 88,56 гривен, то после ограничения цена упадет до 65,8 гривен. Если есть газовая плита без горячей воды, уходит 5,39 куба на человека, стоимость снизится со 145,3 до 113 гривен. Если же газовая плита вместе с газовой колонкой (10,49 кубометра на человека), то сумма сократится с 283 до 220 гривен.

С февраля украинцы будут больше всего экономить на отоплении, ведь потребители, которые сейчас пользуются дорогими тарифами, смогут платить примерно на 1 тысячу гривен меньше. К примеру, за отопление 100 квадратных метров (если использовать 600 кубов) украинцам придется заплатить уже не 5400, а 4194 гривен.

В августе правительство запустило в Украине рынок газа на конкурентных условиях, позволив потребителям выбирать компанию-поставщика. К январю разница между минимальным и максимальным тарифами достигла 41%. Представитель общественной сети "Опора" Татьяна Бойко рассказала "Обозревателю", что цены раздувают облгазы и газсбыты. При этом украинцы имеют право быстро сменить поставщика через "Интернет", но лишь 7% населения использовали эту возможность, чтобы получать газ по более выгодным условиям. По словам экспертов, в этом случае виновато еще и правительство, которое не объснило потребителям все преимущества новой системы.

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