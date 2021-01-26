В правительстве определили несколько пунктов, чтобы рынки электроэнергии и газа начали работать эффективно

После волны антитарифных майданов Кабмин предпринял некоторые шаги по урегулированию вопроса оплаты коммунальных услуг. В частности, украинцам не будут начислять штрафы и пеню за несвоевременно оплаченные газ или тепло за январь. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире одного из телеканалов.

По словам главы правительства, начали реализовываться следующие шаги:

установлена предельная цена на рынке газа с 1 февраля и до конца отопительного сезона не выше 6,99 грн за кубометр;

тарифы на тепло и горячую воду меняться не будут до конца отопительного сезона;

регулятор ограничит тариф на распределение газа до 1,79 грн;

штрафы или пеня за несвоевременно оплаченные газ и тепло за январь применяться не будут;

будет принято решение о компенсациях домохозяйствам, где установлено электроотопление;

цена на на газ будет устанавливаться один раз в год.

Кроме того, разрабатывается законопроект о возможности передачи газораспределительных сетей органам местного самоуправления, а также ожидаются результаты расследования Антимонопольного комитета по поводу тарифов на коммуналку.

Ранее мы сообщали о снижении с 1 февраля тарифов на газ. Если сейчас в некоторых регионах с украинцев требуют до 10 гривен за кубометр, то со следующего месяца все будут платить 6,99 гривен за куб.

Потребители должны заметить существенную разницу в платежках. Те, кто сейчас пользуются дорогими тарифами, смогут платить примерно на 1 тысячу гривен меньше. К примеру, за отопление 100 квадратных метров (если использовать 600 кубов) украинцам придется заплатить уже не 5400, а 4194 гривен.

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