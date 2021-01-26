В 2020 году было много проблем, но многие из них перешли в 2021. Пандемия коронавируса ослабнет, но не исчезнет. На вакцинацию надеяться не стоит, потому что нынешняя власть будет вести ее так же, как и большинство других своих инициатив. Ранее 2022 года все это не исчезнет, так что готовимся к новым карантинам.

Об этом рассказала журналист Катерина Котенкова для Знай.ua.

ВВП будет расти, но реальная экономика до уровня 2019 года так и не восстановится. К концу 2021-го сумма государственного долга Украины составит около 100 млрд долларов. На этот же год придутся пиковые выплаты – внутренний и внешний долги. Это в сумме почти 16 млрд долларов. Также придется заплатить примерно 140 млрд гривен просроченных и дефолтных долгов, что в сумме даст 600 млрд – 60% Государственного бюджета Украины.

Бюджет и МВФ. В течение 2021 года правительству нужно привлечь около 20 млрд долларов, чтобы рефинансировать старые долги и покрыть огромный дефицит бюджета в 230-240 млрд грн. Без МВФ и других внешних кредиторов найти их невозможно. Итак, если власть провалит сотрудничество с Фондом, дефолт станет почти неизбежным.

Курс доллара. В первом полугодии доллар может пойти вниз до 27 и даже 26 гривен. Но с лета начнет подниматься к 28-28,5 и даже 29 гривен (как заложено в Госбюджете). Однако есть и пессимистический прогноз – 30 гривен за 1 доллар.

Зарплата. Минималка с января уже 6000 грн. Так же возрастет прожиточный минимум – до 2189 гривен в первом полугодии и до 2294 – во втором. Но и пропорционально вырастут и налоги, взносы и штрафы.

Тарифы. Электроэнергия стала в два раза дороже, а дальше будет видно. Цены на газ (и само топливо, и транспортировка) вырастут в течение года почти вдвое. Отсюда и тарифы на воду подорожают.

Политика. Внутри страны власть стремительно теряет популярность, а в мире у нее и так не было реального авторитета. Поэтому определенные изменения в политике неотвратимы. Вероятна или полная отставка всего состава правительства, или, что значительно невероятнее, премьера и нескольких одиозных министров. Это позволит Владимиру Зеленскому немного выпустить пар в обществе и заключить новые соглашения с олигархами за распределение мест.

Что касается Рады, то бывшего монобольшинства в парламенте де-факто нет, за каждый большой вопрос давно голосуют блокировкой отдельных групп внутри «слуг» с другими партиями. Но досрочные выборы могут положить этому конец, поэтому президенту они не выгодны, и он будет делать ставку на серию локальных «договорняков». Однако определенные бонусы от перевыборов могут получить ОПЗЖ и ЕС, поэтому полностью исключать этот вариант не стоит – 30-40%.

Хотя Зеленского и считают самым большим неудачником прошлого года среди политиков, гарантированного победителя против него пока ни одна сила в стране выставить не может. Поэтому вероятность досрочных президентских выборов не более 5%.

И хотя недовольных Зеленским все больше, надо понимать, что большинство из них разочарованы в президенте по разным причинам. Кому-то болит продолжение войны на Донбассе, кому-то – коррупция, кому-то – фискальная политика, кому-то – пророссийский реваншизм. Вероятность того, что они сами собой объединятся и выступят на Майдане, крайне невысока – не более 15%.

Что же до местных властей, старые региональные элиты фактически победили «слуг» на местных выборах. Но им не хватает скоординированности для того, чтобы противостоять центральной власти во всеукраинском масштабе. Поэтому в большинстве регионов установится компромисс с Киевом, но и бунты против некоторых решений центра станут регулярными.

США. Новый президент Джо Байден симпатизирует бывшему президенту Петру Порошенко и не любит украинских олигархов. Зеленский, как мы успели убедиться, не способен выступить против «своих» коррупционеров, поэтому найти общий язык с Белым домом ему будет трудновато. Украина будет продолжать получать помощь от США как государство, но действующей украинской власти рассчитывать на поддержку в случае внутреннего конфликта не стоит.

А вообще этот год не будет чем-то кардинально отличаться от прошлого. Борьба за рейтинги и коррупция будут продолжаться, а некомпетентность во власти процветать. Конечно, будут новые вызовы и риски, но об этом нам уже расскажет этот год. Постепенно.

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