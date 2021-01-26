В течение 2020 года территориальными органами ДЭИ было рассчитано более 73 миллионов гривен убытков за нарушения в части защиты атмосферного воздуха-сверхнормативные выбросы в воздух, эксплуатация загрязняющих установок без разрешений и тому подобное.
Как пишет Знай.юа, об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции.
"Всего в течение 2020 года Госэкоинспекция осуществила 5389 проверок в этой сфере. На нарушителей составлено 4052 административных протокола, 3502 человека привлечены к админответственности.
Также инспекция подала 78 исков в суды о приостановлении деятельности субъектов хозяйствования. Это, в частности, ООО «Харьковский коксовый завод «Новомет», который осуществлял выбросы без соответствующих разрешений», - проинформировал председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный.
В этом году в Госэкоинспекции продолжат реализацию мероприятий для усиления контроля за промышленным загрязнением.
Бесстыжая Волочкова в кофточке нараспашку показала особенного мужчину у себя дома: "Дорогие друзья, я так..."
Известный украинский ведущий ошеломил известием о разводе после объятий с Тиной Кароль: «В «Холостяк» собираешься?»
ЧП произошло на концерте известной украинской певицы, появилось видео: «Мне очень жаль…»
Звезда "1+1" Лидия Таран, которую устранили от эфиров, рассказала о своем состоянии: "Вою, как волк..."
Дочь Галкина разоткровенничалась на камеру, Пугачева не сдержалась: "Никуда не выходить и..."
"Вскоре будет открыт офис Госэкоинспекции в Кривом Роге, в специализацию которого будет входить контроль за соблюдением природоохранного законодательства на крупных предприятиях. Также начал свою работу Приднепровский округ ДЭИ, который охватывает области с наибольшим количеством промышленных объектов", - отметил Андрей Малеванный.
Он подчеркнул, что благодаря этим решениям ДЭИ сможет осуществлять прозрачные и эффективные проверки крупных предприятий и способствовать их экологической модернизации.