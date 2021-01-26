В течение 2020 года территориальными органами ДЭИ было рассчитано более 73 миллионов гривен убытков за нарушения в части защиты атмосферного воздуха-сверхнормативные выбросы в воздух, эксплуатация загрязняющих установок без разрешений и тому подобное.

Как пишет Знай.юа, об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции.

"Всего в течение 2020 года Госэкоинспекция осуществила 5389 проверок в этой сфере. На нарушителей составлено 4052 административных протокола, 3502 человека привлечены к админответственности.

Также инспекция подала 78 исков в суды о приостановлении деятельности субъектов хозяйствования. Это, в частности, ООО «Харьковский коксовый завод «Новомет», который осуществлял выбросы без соответствующих разрешений», - проинформировал председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

В этом году в Госэкоинспекции продолжат реализацию мероприятий для усиления контроля за промышленным загрязнением.

"Вскоре будет открыт офис Госэкоинспекции в Кривом Роге, в специализацию которого будет входить контроль за соблюдением природоохранного законодательства на крупных предприятиях. Также начал свою работу Приднепровский округ ДЭИ, который охватывает области с наибольшим количеством промышленных объектов", - отметил Андрей Малеванный.

Он подчеркнул, что благодаря этим решениям ДЭИ сможет осуществлять прозрачные и эффективные проверки крупных предприятий и способствовать их экологической модернизации.