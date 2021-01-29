Украинцам придется экономить на фоне подорожания продуктов вначале 2021 года

Как передает Politeka.net, в первом квартале влияние ключевых факторов на инфляцию практически не изменится. Специалисты Департамента стратегического планирования спрогнозировали изменение на украинском рынке в своем новом обзоре, который появился на официальном сайте Министерства развития экономики.

По результатам 2020 года потребительские цены выросли на 5%, это выше, чем в 2019 году (4,1%), но еще не так резко, как 2017−2019 годах, когда зафиксировали повышение на 9,1%. При этом показатель инфляции попал в целевой диапазон Национального банка — 5% ± 1 п. п.

Представители Минэкономики ожидают, что подорожание себестоимости производства продуктов с учетом сезонности приведет к дальнейшему росту цен. В то же время большинство украинцев начали сокращать свои расходы из-за карантина, включая январьский "локдаун". Вместе с монетарным фактором эти явления компенсируют друг друга и должны сдерживать инфляцию.

"Предполагаемая и сдержанная динамика обменного курса гривны в целом не будет искажать ценообразование на рынке", - идет речь в обзоре. - "Ожидается, что в I квартале 2021 будут преобладать влияние факторов, имеющих инфляционный характер: дальнейший рост мировых цен за высокой себестоимости производства на фоне сохранения пессимистических ожиданий бизнеса".

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