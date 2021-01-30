"В бюджет на 2021 год внесли изменения..."

Стало известно, кто из украинцев может претендовать на новые субсидии на коммуналку

Об этом говорится в законопроекте №4672, который накануне был утвержден Верховной Радой.

Так, нардепы внесли в бюджет на 2021 год изменения: из расходов Минсоцполитики отдельно выделили 1,4 млрд, которые направят на компенсацию подорожания электроэнергии (новые субсидии).

В Парламенте предупредили, что выделенные деньги потратят на новую программу "Компенсация в связи с повышением тарифов на электрическую энергию на оплату электроэнергии населением, проживающим в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками".

На новые субсидии можно претендовать, если:

в доме установлены электроотопительные установки;

отключено централизованное отопление и дома не газифицированы;

это детские дома семейного типа, многодетные и приемные семьи.

Ранее в Минсоцполитики выступили за увеличение финансирования субсидий для населения.

По подсчетам министерства, программу субсидий, которая сейчас составляет 36,6 млрд надо повысить примерно на 10 млрд.

Также с 1 января для получения любых субсидий, льгот и прочих видов социальной помощи украинцы должны подавать через «фронт-офисы» территориальной общины, которые в последствии передают их в органы райгосадминистраций.

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