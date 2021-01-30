Стало известно, кто из украинцев может претендовать на новые субсидии на коммуналку
Об этом говорится в законопроекте №4672, который накануне был утвержден Верховной Радой.
Так, нардепы внесли в бюджет на 2021 год изменения: из расходов Минсоцполитики отдельно выделили 1,4 млрд, которые направят на компенсацию подорожания электроэнергии (новые субсидии).
В Парламенте предупредили, что выделенные деньги потратят на новую программу "Компенсация в связи с повышением тарифов на электрическую энергию на оплату электроэнергии населением, проживающим в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками".
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На новые субсидии можно претендовать, если:
- в доме установлены электроотопительные установки;
- отключено централизованное отопление и дома не газифицированы;
- это детские дома семейного типа, многодетные и приемные семьи.
Ранее в Минсоцполитики выступили за увеличение финансирования субсидий для населения.
По подсчетам министерства, программу субсидий, которая сейчас составляет 36,6 млрд надо повысить примерно на 10 млрд.
Также с 1 января для получения любых субсидий, льгот и прочих видов социальной помощи украинцы должны подавать через «фронт-офисы» территориальной общины, которые в последствии передают их в органы райгосадминистраций.
Напомним, Украинцев массово лишают субсидий, что надо знать.
Как сообщала Politeka, Субсидии под угрозой, у кого из украинцев могут забрать деньги.
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