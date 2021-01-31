Тариф на газ в Украине будет снижен с 1 февраля
Со следующего месяца все будут платить по 6,99 грн за кубометр тогда как сейчас цена доходит до более 9 грн за куб.
Только газовая плита:
3,28 кубометра на человека.
Раньше было 88,56 грн, с 1 февраля - 65,8 грн.
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Только газовая плита, но без горячей воды:
5,39 кубометров на человека.
Было: 145,3 грн, будет: 113 грн.
Есть газовая плита и газовая колонка: 10,49 кубометра на человека.
Было: 283,2 грн, будет: 219,9 грн.
Отопление в доме 100 квадратов (при потреблении 600 кубов):
Было: 5400 грн, будет: 4194 грн.
Однако такие тарифы будут действовать временно. Уже с апреля вернутся рыночные цены. Сейчас разница между максимальным и минимальным тарифом составляет 41%. Ожидается, что со временем конкуренция должна привести к тому, что цены выровняются.
Отметим, также, что сейчас любой потребитель может сменить поставщика. Но пока такой возможностью воспользовались только около 7% семей.
Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила максимальный тариф на распределение (доставку) газа до 1,79 гривны за кубометр.
Напомним, тарифы на коммуналку резко подскочат, власть готовит весенний сюрприз.
Как сообщала Politeka, "Нафтогаз" и Кабмин решили, сколько придется платить украинцам и что будет с долгами.
Также Politeka писала, что абонплату на газ массово пересчитали, украинцам раскрыли коварную деталь.