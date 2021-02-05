Стоимость доллара резко упала по отношению к гривне в сравнении с предыдущим банковским днем

Состоянием на 5 февраля 2021 года официальный курс при продаже снизился на 4 копейки, передает Politeka.net. Свежие данные Национальный банк опубликовал на своем сайте.

Регулятор установил новый курс, по которому один доллар США в Украине можно обменять на 27,90 гривны, при этом покупка доллара обойдется украинцам в 27,92 гривны. Стоимость евро при продаже уменьшилась на 16 копеек и 5 февраля составила 33,46 гривен.

Экономические эксперты утверждают, что поведение гривны на ближайшее время легко предсказать, ведь Украина неплохо выстояла во время коронакризиса по сравнению со многими соседями. Стоит отметить, страна хорошо экспортировала свои основные продукты, зерно и металлы, а потому получила немало прибыли в валюте.

Согласно прогнозам, в первом квартале 2021 года национальная валюта усилит свои позиции на валютном рынке благодаря укреплению отношений с Международным валютным фондом. Если правительство сумеет договориться с этой организацией о новом транше в рамках макроэкономической попощи, гривна еще больше окрепнет по отношению к доллару и евро. Вполне вероятно, что скоро украинцы увидят в обменниках непривычно низкие ценники: 26-27 гривен за доллар.

Поэтому эксперты пока не рекомендуют гражданам скупать иностранную валюту в банках. Экономисты считают, что гораздо выгоднее класть деньги на короткие депозиты в гривнах на срок не более трех месяцев.

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