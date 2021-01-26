Что нужно знать

США всерьез задумались над изменением банкноты номиналом в $20

Сообщается, что этим вопросом занимается Казначество США, передает CNBC.

Так, на 20-долларовой купюре на лицевой стороне хотят разместить портрет аболиционистки Гарриет Табмен, которая боролась против рабства и выступала за социальные реформы в Соединенных Штатах.

Обновить купюру планировали еще при Бараке Обаме, но после победы Дональда Трампа на президентских выборах этот вопрос сняли с повестки дня.

А сейчас в администрации президента Байдена раскрыли новые детали.

"Мы изучаем способы ускорить эти усилия. Важно, чтобы наши деньги отражали историю и разнообразие нашей страны", – заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.



Гарриет Тамбен, родившаяся в 1822 году, сбежала из рабства и выполнила около 13 миссий по спасению примерно 70 порабощенных людей, включая свою семью и друзей. Во время гражданской войны служила разведчиком для армии Союза.



Американские журналисты напоминают, что редизайн денежных банкнот – сложный процесс, на который потребует времени. Например, на разработку синей полосы безопасности, которая сейчас украшает купюру номиналом $100, ушло 11 лет.

Стоит также добавить, что сейчас на 20-долларовой купюре изображен портрет седьмого презиеднта США Эндрю Джексона.

Ранее мы рассказывали, курс доллара после выходных пошел вверх.

Так, согласно данным регулятора, 26 января украинскую валюту ждет небольшое падение по отношению к доллару.

Впрочем, пока скачок доллара совсем незначительный – он отыграл у гривны менее 1 копейки. В то же время, украинская валюта укрепилась на 3 копейки по отношению к евро.

Таким образом, официальный курс валют от Нацбанка на 26 января составил:

– 1 доллар США – 28,16 гривен (+0,0017 грн).

– 1 евро – 34,22 гривен (-0,0261 грн).

Напомним, доллар и евро ушли на дно, Нацбанк поразил новым курсом валют: что будет с гривной.

Как сообщала Politeka, гривна отыграется после выходных и нанесет удар по доллару, в НБУ озвучили цифры

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