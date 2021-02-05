Власть обещает за десять лет удвоить ВВП Украины. Насколько серьёзно стоит относиться к подобным обещаниям?

На этот счёт у известного экономиста Юрия Атаманюка есть своё мнение, которое он высказывает в эфире программы «Что дальше» на канале «Знай24».

«Сидя на должности премьер-министра, обещать что-то такое, что будет в 2030 году – это, мягко говоря, вызывает вопросы к IQ человека. И именно поэтому сам он уверен, что средний IQ украинцев ещё ниже, чем у него», - считает эксперт.

Ставить себе такие большие сроки очень удобно. Очевидно, что к тому времени в Украине будет другая власть, другое правительство, и отвечать за свои слова человеку уже не придётся. Спрашивать будут с кого-то другого.

«Когда он говорит, что в 2030 году у нас будет как в Польше, как в Словакии – и ВВП, и зарплаты, что он сделал аудит страны и насчитал в недрах богатств на триллионы – это нелепо. При грамотной и ответственной экономической политике достичь уровня других восточноевропейских стран можно было бы уже за пять лет. Но нужна проработанная программа», - говорит Юрий Атаманюк.

Ранее, как сообщает Politeka, он рассказал о том, почему опасно сдавать украинские вокзалы в концессию.

Также Атаманюк высказал своё суждение о результатах тарифной политики правительства.