В Кабмине решили, сколько украинцам придется платить за коммунальные услуги в феврале и марте

Как передает Politeka.net, до конца отопительного сезона суммы в платежках не будут меняться. Премьер-министр Денис Шмыгаль 5 февраля раскрыл детали во время часа вопросов к правительству на заседании Верховной Рады.

Глава Кабмина напомнил, что с начала февраля в Украине установили максимальный тариф на газ в размере 6,99 гривны за кубометр. Некоторые поставщики сейчас предлагают более низкие цены, к примеру у НАК "Нафтогаз" она составляет 6,66 гривны за кубический метр топлива.

"Относительно платежек на тепло и горячую воду – данные тарифы подниматься не могут. Мы продолжаем переговоры с ассоциациями городов Украины по вопросам формирования этих тарифов, чтобы не накладывать бремя на частные предприятия", - подчеркнул Денис Шмыгаль. - "Тарифы на тепло и горячую воду подниматься не будут до конца отопительного сезона".

Ранее глава Министерства энергетики Юрий Витренко отметил, что ограничение тарифов украинские семьи ощутят только в марте, ведь в феврале еще будут действовать расценки, которые поставщики резко повысили в январе. После одобрения НКРЭКУ услуги газоснабжения в Украине подорожали в среднем в 1,6 раза.

Таким образом в феврале украинцы увидят в платежках за январь рекордно большие суммы. Юрий Витренко подчеркнул, что правительство не смогло снизить тарифы задним числом, хотя их снижение частично компенсирует расходы потребителей в марте.

Напомним, тарифы на коммуналку резко подскочат, власть готовит весенний сюрприз.

Как сообщала Politeka, "Нафтогаз" и Кабмин решили, сколько придется платить украинцам и что будет с долгами.

Также Politeka писала, что абонплату на газ массово пересчитали, украинцам раскрыли коварную деталь.