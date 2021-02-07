Официальный курс доллара продолжает падать на фоне укрепления гривны

Как сообщает Politeka.net, стоимость американской валюты для украинцев упала еще на 11 копеек после предыдущего дня торгов. Национальный банк разместил обновленный курс валют на официальном сайте.

По состоянию на 7 февраля доллар стоит 27,88 гривны, однако с понедельника, 8 февраля, его цена опустится до 27,77 гривны, самой низкой отметки со средины декабря 2020 года. При этом евро подешевел еще сильнее, его курс снизился на 17 копеек и составил 33,28 гривны.

В пятницу, 7 февраля, торги на межбанковской бирже открывались на уровне 27,80-27,85 гривен за американский доллар, сразу обрисовалась перспектива укрепления украинской валюты. Когда котировки снизились до 27,78 гривны за доллар, Нацбанку присоединился к торгам и принялся отстаивать этот курс, скупив 20 миллионов долларов. Позднее НБУ пришлось еще трижды выходить на биржу, чтобы выровнять курс, он приобрел более 50 миллионов гривен. Межбанк закрыли на уровне 27,72-27,74 гривны за доллар США.

Ранее экономисты спрогнозировали, что в феврале стоимость доллара может опуститься до 27,5 гривны. Украинская валюта сможет укрепиться за счет низкого спроса и повышение предложения предложения со стороны нерезидентов и экспортеров. Кроме того, ее усилят выплаты налогов за прошлый год, повышенных праздничных зарплат и премий. Однако уже в марте курс гривны может пошатнуть выплаты купонов по ОВГЗ.

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