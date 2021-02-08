Поскольку сейчас все платежи и транзакции проходят в электронной системе, коррупция тоже стала электронной.

Об этом рассказал экономист Алексей Кущ в эфире программы «Скажи-ка, дядя».

«Американцы знают до цента, кто, где и сколько украл. На каждого нашего политика в США есть свой кейс», - говорит эксперт.

По его словам, у каждого украинского политика есть рабочий кабинет, в котором видно, куда и сколько денег он перевел.

«Потому что когда-то была система радиолокационной разведки «Эшелон», которая еще во время Холодной войны создавалась, сейчас она американцам без надобности. И они создали на ее базе «Эшелон» в плане отслеживания электронных платежей», - объяснил Кущ.

Ранее Politeka сообщала, что экономист Тарас Загородний объяснил, почему стоит ликвидировать все антикоррупционные органы.

Также экономист Атаманюк рассказал, когда Украина сможет развиться до уровня Польши.