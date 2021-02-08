Поскольку сейчас все платежи и транзакции проходят в электронной системе, коррупция тоже стала электронной.
Об этом рассказал экономист Алексей Кущ в эфире программы «Скажи-ка, дядя».
«Американцы знают до цента, кто, где и сколько украл. На каждого нашего политика в США есть свой кейс», - говорит эксперт.
По его словам, у каждого украинского политика есть рабочий кабинет, в котором видно, куда и сколько денег он перевел.
«Потому что когда-то была система радиолокационной разведки «Эшелон», которая еще во время Холодной войны создавалась, сейчас она американцам без надобности. И они создали на ее базе «Эшелон» в плане отслеживания электронных платежей», - объяснил Кущ.
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