Продукты питания уже заметно дорожают в магазинах и на рынках

О том, что происходит и чего ждать в скором времени, рассказал президент Украинской ассоциации хранения картофеля Николай Гордейчук в эфире одного из украинских телеканалов.

Эксперт объяснил, что зимой дорожает самого хранение, к тому же увеличивается процент отходов.

«У фермеров в хранилищах и свекла, и лук, и капуста. Сегодня вопроса дефицита нет. Сегодня вопрос, кто из этих фермеров сможет сохранить продукцию до апреля-мая, чтобы обеспечить покупателей в течение сезона. Подорожание на 25% -30% мы уже наблюдаем», - отметил он.

Гордейчук прогнозирует, что тенденция с подорожанием может сохраниться до марта.

Также эксперт назвал ошибку, которую совершают покупатели, чтобы сэкономить.

"В апреле на некоторые продукты цена может упасть, так как станет тепло, и фермеры захотят массово продавать продукцию перед началом новой посевной. Поэтому я не советовал бы сейчас людям закупаться продукцией с целью удешевить товар. Потому что очень часто люди делают такую ошибку, они покупают картофель или свеклу, хранят дома, так дешевле. Фактически проблема с тем, что часть этой продукции портится гораздо быстрее дома, чем в хранилище", - сказал он.

Отметим, согласно данным НБУ, в декабре 2020 года потребительская инфляция ускорилась до 5% в годовом измерении. За месяц цены выросли на 0,9%. Следовательно, инфляция по итогам года достигла центральной точки целевого диапазона 5% ± 1 п. п., который был определен основными принципами денежно-кредитной политики на 2020 год.

Добавим также, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство ожидает инфляцию на 2021 год 5+1 процент в показателях Нацбанка.

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