Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что будет с тарифами на тепло и горячую воду

Об этом глава правительства написал на своей странице в Telegram, передает Рoliteka.net.

Премьер утверждает, что тарифы на тепло и горячую воду в Украине не будут повышаться до апреля 2021 года.

"Только что официально закрепили это в Меморандуме с местными властями. Это один из 8 шагов нашей команды по решению тарифного вопроса. И это правильная позиция, которая показывает, что приоритет власти – и центральной, и местной – это защита благосостояния украинцев", – говорится в сообщении.

Украинцы бурно отреагировали на такое известие.

«То есть в Апреле уже повысят?», «Ну разумеется! И платить будем все лето. Ну а про следующий сезон ничего не обещали, ждем-с», «А МВФ что уже не требует?», «Так вы уже повысили и сезона осталось месяц! а потом снова повышение и так до бесконечности. Кстати, за э/э он ничего не сказал! Есть ещё абонплаты и обслуживание дома и тд и тп, наперсточники», - пишут в Сети.

Отметим, с 1 января в Украине выросли почти все коммунальные тарифы для населения – на газ, электроэнергию, отопление и холодную воду. К примеру, в Киеве отопление подорожало на 19%, а горячая вода — на 16%.

Напомним, долги за коммуналку в Украине растут с бешенной скоростью, в Госстате добили цифрами.

Как сообщала Politeka, новые тарифы на газ: сколько теперь придется платить украинцам и для кого ничего не изменится.

Также Politeka писала про повышение тарифов на тепло и воду, Шмыгаль объявил в Раде, к чему готовиться украинцам: "Мы продолжаем..."