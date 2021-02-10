По данным Госстата, средняя зарплата в Украине в декабре 2020 года превысила 14 тыс. грн, что абсолютно не соответствует уровню зарплат в реальности в стране.

Об этом сказал экономист Алексей Кущ в блоге “Честный взгляд на экономику”.

“По данным нашего Госстата, средняя зарплата в Украине в декабре прошлого года превысила 14 тыс. грн в месяц. Это в целом по стране. И если брать город Киев, средняя зарплата составила более 21 тыс. грн. Я думаю, что эти цифры удивили многих украинцев”, - сказал Алексей Кущ.

Он отметил, что украинцы, когда узнали, что в Украине такие зарплаты, подумали, что они хотели бы жить в той Украине, которую нарисовал в своих таблицах Госстат.

“Если посмотреть по региональной структуре, например, Черниговская область - средняя зарплата 10 тыс. грн. Казалось бы, откуда в регионе, где практически остановлены все предприятия, население еле-еле выживает в сфере услуг и в аграрном секторе - откуда такие могут быть средние зарплаты в таком депрессивном регионе”, - подчеркнул экономист.

По его словам, статистическая информация, которую дает Госстат по средним зарплатам - абсолютно не соответствует уровню зарплат в реальности в стране.

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