Загальна тривалість робочого часу при цьому не може перевищувати 40 годин на тиждень, а для працівників у віці від 16 до 18 років − 36 годин на тиждень, осіб у віці від 15 до 16 років − 24 години на тиждень", - йдеться в повідомленні.



Більш того, дистанційна робота передбачає оплату праці в повному обсязі і в терміни, визначені чинним трудовим договором. Винятком є тільки той випадок, коли з роботодавцем обумовлені інші умови. Більш того, дистанційна робота передбачає оплату праці в повному обсязі і в терміни, визначені чинним трудовим договором. Винятком є тільки той випадок, коли з роботодавцем обумовлені інші умови.





Також особи не мають права в односторонньому порядку або зменшувати розмір заробітної плати у зв'язку з переходом працівника на дистанційну роботу. Також особи не мають права в односторонньому порядку або зменшувати розмір заробітної плати у зв'язку з переходом працівника на дистанційну роботу.

Нагадавши, у період карантину найбільш популярними фахівцями виявилися водії, продавці і вантажники. Нагадавши, у період карантину найбільш популярними фахівцями виявилися водії, продавці і вантажники.



За місяць до січневого локдауну роботодавці розмістили найбільше пропозицій не тільки в торговельній і транспортній галузях – понад 2,8 тис.і 1,9 тис. відповідно.