Стало відомо, чи може роботодавець зменшувати зарплату у зв'язку з переходом працівника на дистанційну роботу
Як передає Politeka.net, роз'яснили в прес-службі Міністерства юстиції.
У відомстві зазначили, що при дистанційній роботі правила внутрішнього трудового розпорядку на таких працівників не поширюються, якщо інше не передбачено трудовим договором.
"Працівники, які працюють дистанційно, розподіляють свій робочий час самостійно.
Як передає Politeka.net, роз'яснили в прес-службі Міністерства юстиції.
У відомстві зазначили, що при дистанційній роботі правила внутрішнього трудового розпорядку на таких працівників не поширюються, якщо інше не передбачено трудовим договором.
"Працівники, які працюють дистанційно, розподіляють свій робочий час самостійно.
Загальна тривалість робочого часу при цьому не може перевищувати 40 годин на тиждень, а для працівників у віці від 16 до 18 років − 36 годин на тиждень, осіб у віці від 15 до 16 років − 24 години на тиждень", - йдеться в повідомленні.
Більш того, дистанційна робота передбачає оплату праці в повному обсязі і в терміни, визначені чинним трудовим договором. Винятком є тільки той випадок, коли з роботодавцем обумовлені інші умови.
Також особи не мають права в односторонньому порядку або зменшувати розмір заробітної плати у зв'язку з переходом працівника на дистанційну роботу.
Нагадавши, у період карантину найбільш популярними фахівцями виявилися водії, продавці і вантажники.
За місяць до січневого локдауну роботодавці розмістили найбільше пропозицій не тільки в торговельній і транспортній галузях – понад 2,8 тис.і 1,9 тис. відповідно.
Зараз найбільш затребуваними вакансіями є: водії, яким готові платити 19 тисяч гривень; вантажники - 10 250 грн; Слюсарі - 15 000 грн; кур'єр - 13 500 грн.
Нагадаємо, про нових зарплати в Кабміні, простим українцям такі суми і не снилися: "видали премії за..."
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