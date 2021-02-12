В Украине с этого года фактически не работает прямая норма пенсии по возрасту, а поскольку мужчины живут в среднем до 64 лет, есть риск просто не дожить до выхода на покой.

Об этом в своем блоге сказал экономист Юрий Атаманюк.

“Что у нас происходит в пенсионной политике на сегодняшний день. У нас с этого года, например, уже фактически не работает прямая норма пенсии по возрасту. Потому что кто выходит на пенсию в этом году в 60 лет - если у него нет 28 лет стажа, он пенсию получать не будет. Даже минимальную. Ему предлагают либо стаж докупить, это ноу-хау в истории Украины, либо, если стаж меньше 28 лет - от 18 до 28 лет стаж, то нужно доработать до 63 лет. А если стаж от 15 до 18 лет, то нужно проработать до 65 лет. Все бы еще ничего, если бы не учитывать другой фактор - что у нас самая низкая продолжительность жизни в Европе”, - сказал Юрий Атаманюк.

Он отметил, что в частности у мужчин продолжительность жизнь ужасающая - всего 64 года.

“Это почти на 20 лет меньше, чем у страны, которая проиграла Вторую мировую войну - Германии. У них 82 года продолжительность жизни у мужчин. То есть, лишнее поколение живут немцы по сравнению с украинцами. А есть такой еще показатель, как индекс здоровой жизни. Когда учитывается то, что ты с возрастом становишься инвалидом в силу прогрессирования той или иной болезни. Так вот, у нас этот индекс приравнивается к 61 году и 7 месяцев. Вот, считается по международной классификации, что у нас уровень здоровой жизни, показатель, 61,7 лет. Поэтому, когда говорят, что доработать нужно до 63 или до 65 лет, то прямым текстом это выглядит так - нужно придумать таким образом, чтобы престарелые люди, чтобы наши родители, до пенсии просто банально не доживали”, - добавил Атаманюк.

По его словам, нельзя объяснять это дефицитом в бюджете, потому что ничего не делается для того, чтобы экономика развивалась.

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