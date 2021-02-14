Клиенты Приватбанка пожаловались на обслуживание
Как передает Politeka.net, отзыв о работе банка оставила недовольная украинка на портале "Минфин".
"Обратилась в отделении для переоформления пенсионной карты и все вроде бы хорошо, как приходит сообщение о том, что мне нехватает средств для оплаты страхового платежа", - рассказала женщина.
По ее словам, сотрудники Приватбанка без ее ведома подключили новую услугу.
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"После звонка в колл-центр приватбанка я узнаю что сотрудник банка мне подключил дополнительную банковскую услугу страхование жизни от несчастного случая, но дело в том что сотрудник лично меня не информировал о данной услуге и подключил без моего ведома и моего согласия. На предыдущей карте услуга была подключена таким же образом", - поделилась женщина.
Стоит отметить, что представители Приватбанка пока не отреагировали на жалобу, а судя по комментарии другого клиента, такое случается не в первый раз.
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