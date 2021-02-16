В Украине слабые перспективы роста IT сферы, поскольку страна даже в цифровом бизнесе экспортирует то же самое сырьё, только цифровое.

Об этом сказал экономист Алексей Кущ в своем блоге “Честный взгляд на экономику”.

“Если мы говорим про IT, здесь вообще как бы перспективы роста украинской экономики достаточно слабые. Ну, во-первых, мы экспортируем то же самое цифровое сырьё. Те же исходные коды, которые потом собираются в софт уже на западе. Таким образом, даже в цифровом бизнесе мы являемся вот такой цифровой сырьевой страной”, - сказал Алексей Кущ.

Он отметил, что в Украине 5% населения обладает математическими способностями, и из них треть обладает способностями к программированию.

“Таким образом, потолок так называемых айтишников в Украине это 200-250 тыс. человек. Именно поэтому Украина всегда будет проигрывать Индии, Китаю, Японии. Потому что там, в одном Мумбаи живет несколько десятков миллионов человек, поэтому Мумбаи становится центром IT бизнеса”, - подчеркнул экономист.

По его словам, Китай и Индия входят в топ-10 стран, которые экспортируют IT продукцию примерно на 100 млрд долларов.

“А мы экспортируем на 4-5 млрд. По разным оценкам разные цифры называются, но значительно ниже, в десятки раз ниже чем те же индусы или китайцы. И кстати говоря, в рейтинге IT бизнеса Украина занимает место между Марокко и Тунисом. Это по уровню развития IT бизнеса. Находясь где-то в пятом десятке. Поэтому понятно, что с учетом деградации нашей системы образования, старения населения и так далее, концепция “зерно и мозги” - она явно не для нас”, - подчеркнул Кущ.

Напомним, как сообщала Politeka, в Украине из-за карантина вырос спрос на одну из важных профессий.

Также Politeka сообщала, что Алексей Кущ дал прогнозы по инвестициям в биткоин.