Надо было бы ликвидировать «Нафтогаз» и навести порядок по сбыту газа

Об этом в программе «Романенко беседы» рассказал аналитик института Grouford Виктор Скаршевский.

«Первое – надо было бы ликвидировать «Нафтогаз» и навести порядок по сбыту газа. То есть демонополизировать. И Антимонопольный комитет работает как монопольный – он охраняет монополии, а с ними не борется. Да, у нас формально произошло разделение: добыча, транспортировка, хранение и продажа газа. Но это все произошло формально», - говорит аналитик.

Он отметил, что когда в слабом государстве не работают государственные регуляторы – никакой рынок не сработает.