Надо было бы ликвидировать «Нафтогаз» и навести порядок по сбыту газа
Об этом в программе «Романенко беседы» рассказал аналитик института Grouford Виктор Скаршевский.
«Первое – надо было бы ликвидировать «Нафтогаз» и навести порядок по сбыту газа. То есть демонополизировать. И Антимонопольный комитет работает как монопольный – он охраняет монополии, а с ними не борется. Да, у нас формально произошло разделение: добыча, транспортировка, хранение и продажа газа. Но это все произошло формально», - говорит аналитик.
Он отметил, что когда в слабом государстве не работают государственные регуляторы – никакой рынок не сработает.
«То есть якобы газовый рынок – это не рынок. Это ручное управление с нарастанием долгов и накоплением проблем, которые в какой-то момент должны будут решиться», - заявил Скаршевский.
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