О состоянии украинских железных дорог говорят многие, но мало кто хвалит это состояние – если вообще кто-то хвалит.

Своими наблюдениями и размышлениями в программе «А как на самом деле?» делится Мирослава Бобровская.

«Весь вагон скрипит. Ощущение, что еще немного, и он просто рассыплется на части. Билет в электронном виде отсканировать нечем – переписывают информацию вручную.…За спиной у проводницы уголь, перемешанный со снегом. А недавно на глаза попалось и такое видео: машинисты жгли бумагу, чтобы обогреть лобовое стекло поезда!», - рассказывает она.

Однако в этой отрасли, как и во всех других, топ-менеджеры могут похвастать если не достижениями, то отличными зарплатами. Месячный заработок в 25 тысяч долларов (ещё раз подчеркнём: не гривен, а долларов) считается низким. Руководитель не очень высокого уровня владеет тремя компаниями, тремя престижными автомобилями, а его жена – ещё двумя.

К сожалению, не все работники отрасли устроились в жизни настолько хорошо. Львовские железнодорожники уже готовятся провести итальянскую забастовку – это такая форма протеста, при которой скрупулёзно выполняются все инструкции и предписания, в результате чего работа становится невозможной. Работники возмущены тем, что вот уже два года им не повышают зарплату, а теперь ещё и отсрочили оплату лечения и выполнение других социальных обязательств, которые прописаны в коллективном договоре.

«Укрзализныця» с такими успехами скоро останется без машинистов. Их начал сманивать на работу немецкий железнодорожный концерн DeutscheBahn. Объявление о готовности набрать украинцев размещено на сайте концерна. Для трудоустройства нужен начальный немецкий, потом учеба за счет компании 9-12 месяцев, а дальше – высокооплачиваемая работа и соцгарантии. Компания набирает украинских работников и по другим специальностям», - отмечает Мирослава Бобровская.

Ранее, как сообщает Politeka, она констатировала, что в Украине полноценное образование становится привилегией для избранных.

Также Бобровская указала, что сейчас полным ходом идёт распил Украины.