О росте золотовалютных резервов Украины и о парадоксе в украинской экономике рассказал экономист Алексей Кущ в своем блоге.

Экономист объясняет, что золотовалютный резерв страны - это совокупность различных валютных активов, среди которых ценные бумаги, наличная валюта, золото. В случае девальвации или кризиса золотовалютный резерв поддерживает и обеспечивает страну, позволяет ей оставаться на плаву.

«Национальный Банк с помощью золотовалютного резерва проводит интервенции на межбанковском валютном рынке, сдерживая падение гривны», - добавляет Алексей Кущ.

Также он отмечает, что золотовалютные резервы покрывают критический импорт, поэтому они исчисляются в днях импорта. В частности, сейчас они покрывают годовой импорт товаров и услуг, что есть довольно высоким показателем обеспеченности золотовалютного резерва.

«Экономика падает вниз, золотовалютные резервы растут вверх», - так описывает Алексей Кущ парадокс украинской экономики последних лет.

Это можно наблюдать, как отмечает экономист, уже с третьего квартала 2019 года, а в 2020 году ситуация только обострилась - динамика ВВП оказалась в отрицательной зоне. Ситуация с золотовалютными резервами противоположная: сейчас они насчитывают примерно на 8 млрд больше, чем в начале 2019 года. Интересно, что подобное редко случается в экономике других стран, поэтому, ситуация в Украине практически уникальна.

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