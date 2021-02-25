О росте золотовалютных резервов Украины и о парадоксе в украинской экономике рассказал экономист Алексей Кущ в своем блоге.
Экономист объясняет, что золотовалютный резерв страны - это совокупность различных валютных активов, среди которых ценные бумаги, наличная валюта, золото. В случае девальвации или кризиса золотовалютный резерв поддерживает и обеспечивает страну, позволяет ей оставаться на плаву.
«Национальный Банк с помощью золотовалютного резерва проводит интервенции на межбанковском валютном рынке, сдерживая падение гривны», - добавляет Алексей Кущ.
Также он отмечает, что золотовалютные резервы покрывают критический импорт, поэтому они исчисляются в днях импорта. В частности, сейчас они покрывают годовой импорт товаров и услуг, что есть довольно высоким показателем обеспеченности золотовалютного резерва.
«Экономика падает вниз, золотовалютные резервы растут вверх», - так описывает Алексей Кущ парадокс украинской экономики последних лет.
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Это можно наблюдать, как отмечает экономист, уже с третьего квартала 2019 года, а в 2020 году ситуация только обострилась - динамика ВВП оказалась в отрицательной зоне. Ситуация с золотовалютными резервами противоположная: сейчас они насчитывают примерно на 8 млрд больше, чем в начале 2019 года. Интересно, что подобное редко случается в экономике других стран, поэтому, ситуация в Украине практически уникальна.
Напоминаем, Алексей Кущ рассказал, что ждет доллар и евро в 2021 году.
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