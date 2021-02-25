Отмена льгот на использование до 100 киловатт электроэнергии наказало наименее обеспеченные слои населения Украины.

Так сообщает Михаил Волынец, нардеп и лидер Независимого профсоюза горняков, в программе «Что дальше» на канале «Знай24».

Как известно, с 1 января 2021 года льготу за использование электроэнергии в объеме до 100 киловатт в течение месяца отменено.

«Люди, находясь в энергетической бедности, ложились одетыми спать. Ложились спать когда начинало темнеть на улице и не включали свет, пытаясь как-то уложиться в свой семейный бюджет», - оценивает изменения Михаил Волынец.

По его словам, так Витренко наказал бедных украинцев.

В то же время для наименее обеспеченных граждан еще и повысили цену на электроэнергию в два раза. Волынец напоминает о так называемом тарифном Майдане: от начала января люди выходили на улицу.

«Они увидели, что их грабят за высокой цены на газ», - объясняет нардеп.

Повышение цен в одной отрасли неизбежно ведет к аналогичной ситуации в других сферах. Так, это привело к подорожанию и продуктов питания, и товаров первой необходимости, и перевозок. Учитывая то, что выработка сельскохозяйственной продукции не снижалась, рост цен, как убежден Волынец, сделан искусственно.

В то же время он напоминает о пандемии и карантине: это время, когда люди должны особенно лучше питаться, а не экономить на своем иммунитете.

«К энергетической бедности добавляется бедность не просто продовольственная, а потребление. Потребление населением. И это усилит заболеваемость среди населения и это в условиях ковида и карантина», - подытожил нардеп.

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