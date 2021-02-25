Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в эфире программы "Что дальше" на канале "Знай24" рассказал о перераспределении налогов в Украине и объяснив почему не любить платить дань Украине.
«Любить налоги - это извращение, наверное. Я не люблю налоги, я вам признаюсь честно. Я не люблю платить налоги и еще вам признаюсь, что на налогах карьеру политическую построить невозможно. Потому что налоги минусуют твой рейтинг», - объясняет политик.
По его словам, мы забыли, что налоги - это основа благополучия страны. Если украинцы не будут платить налогов, то мы не имеем права думать о заработной плате врачей и удержать их в стране. Налоги надо взимать честно из всех. Вместо того чтобы заставить платить налоги тех, кто уклоняется от государственного долга, мы заставляем социально незащищенные слои населения отдавать последнее.
Гетманцев отмечает, что в Украине неверно работает перераспределение налогов - богатые уклоняется от уплаты, зарабатывая еще больше, а бедные дальше беднеют.
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